Hallan sin vida a una mujer en barrio Lavalle

El Jefe de la Subcomisaria de Lavalle informó que en dicho barrio se encontraba una mujer sin vida. La víctima no tenía prendas de vestir en sus miembros inferiores y estaba tapada con yuyos, según informaron fuentes policiales.

Se trataría de una joven entre 15 y 25 años, quien habría sido violada. Se encontraba semidesnuda con heridas de arma blanca y presentaba signos de violencia en el rostro.

"No sabemos si la chica es de aquí o no, los chicos a aveces se juntan pero no creo que hagan esto en el barrio" dijo un vecino al perdiosita Abel Díaz.

Además los vecinos informaron que se trata de un pasaje silencioso y que cualquier ruido o grito se hubiera escuchado. Por lo tanto creen que el asesinato ocurrió en otro lugar y trasladaron el cuerpo.

La Policía de Salta, CIF y peritos trabajan en el descampado en dónde se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer.

Ampliaremos.