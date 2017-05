Los Pumas volverán a presentarse en Salta

El próximo 26 de agosto, Los Pumas jugarán en Salta frente al seleccionado sudafricano de Rugby, los Springboks, en el marco del Championship del que también participan Nueva Zelanda y Australia.

La de agosto será la tercera presentación de Los Pumas ante Sudáfrica en Salta por el Championship. El primer partido lo disputaron en 2014 y fue victoria de los africanos por 33 a 31. Al año siguiente, 2015, se disputó el Mundial motivo por el cual no se enfrentaron en el país y el año pasado los argentinos lograron una histórica victoria por un ajustado 26 a 24.

El anuncio fue formulado por el gobernador Juan Manuel Urtubey durante una conferencia de prensa en el estadio de Vélez Sarsfield, previa al encuentro del equipo argentino de Jaguares frente a Brumbies por el torneo de Súper Rugby.

“A través del rugby buscamos que los chicos cambien sus hábitos, y confíen en que con este deporte pueden desarrollar su pasión, sus ganas de crecer y de desarrollarse en la vida. Por eso es importantísimo para nosotros como actividad social, más allá de un gran espectáculo”.

El mandatario provincial explicó que su gobierno pone especial énfasis en el desarrollo de actividades deportivas, pero “con el rugby tengo una preferencia especial porque es mi deporte, es el deporte que amo”.

Urtubey agradeció a la UAR “la confianza para esta nueva presentación de Los Pumas en nuestra provincia”.

El rugby es transmisión de valores



El presidente de la UAR Carlos Araujo, destacó que “en el gobierno de Salta hemos encontrado siempre un apoyo muy fuerte para el desarrollo del rugby argentino, en colegios y además en ciudades que no tenían un deporte como este”.

“Como nosotros entendemos que el rugby es transmisión de valores, el apoyo que ha dado el gobierno de Juan Manuel Urtubey en todos estos años ha sido muy importante”, dijo Araujo.

A su turno, Agustín Pichot, también destacó el aporte dado por Salta para el desarrollo del deporte y del rugby en particular. “A mí no me lo contaron, yo estuve en Metán, estuve en la provincia y lo vi”, aseguró Pichot y destacó el trabajo realizado por la Unión de Rugby de Salta.

“Los que somos parte de la UAR vamos a las provincias, y el trabajo no es que vayan Los Pumas y los chicos se saquen una foto, sino que transmitamos los valores que implica este deporte y en Salta yo lo vi, por eso Juan Manuel te agradezco públicamente lo que estás haciendo”, agregó.

En declaraciones formuladas una vez concluida la conferencia de prensa, Urtubey, destacó “el enorme trabajo que realiza la Unión de Rugby de Salta” y se comprometió a colaborar desde Salta para que el mundial de Rugby de 2027 se juegue en la Argentina.

“Salta ya demostró que puede organizar con mucho compromiso y trabajo cualquier evento" agregó.