Emilio Basavilbaso: "La Anses apelará el fallo que declara inconstitucional cobrar Ganancias a los jubilados"

En una entrevista con Infobae el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, destacó que el crecimiento de la economía de marzo es una de las mejores noticias para el Gobierno.

El funcionario confirmó que el ente previsional estudia apelar el fallo que declara inconstitucional el pago del impuesto a las Ganancias a los jubilados pero que lo esta consultando con la AFIP que es quien cobra ese impuesto. Basavilbaso hizo énfasis en el trabajo de relevamiento de habitantes de las villas y ponderó que se comenzarán a entregar los certificados de domicilio a sus habitantes para que puedan gestionar servicios públicos como la luz, el gas.

Respecto a la situación del posible fallo de ANSES, Basavilbaso dijo que cuando ingresó en el Gobierno había unos 500.000 jubilados que pagaban el impuesto a las Ganancias y que en la actualidad hay unos 100.000 jubilados a los que se les descuenta, porque cobran más de 38.000 pesos. Y agregó "pasamos de un 7% que pagaba a un 1% que paga ahora. Estamos trabajando junto a la AFIP, porque es un tema de si se cobra o no un impuesto, para apelar el fallo antes del 1° de junio cuando vencen los 10 días de conocido el mismo. Si se cobra o no un impuesto es una potestad de la AFIP y no de la ANSES. Pero hay una ley que nos indica que hay que apelar ese fallo".

Al referirse a la Ley de Sinceramiento Fiscal y Reparación Histórica a Jubilados en el 2016 destacó que se recaudaron 135.000 millones de pesos que pagaron los argentinos de multas para blanquear . Ese dinero fue con afectación directa a la ANSES y está siendo utilizado para pagar los reajustes de la reparación histórica y ya hay más de un millón de jubilados que están cobrando.

"Nosotros hemos hecho muchos reajustes a los mayores de 80 años. Estos jubilados pasarán de una jubilación de 9.500 a 12.500 pesos en promedio y el panorama futuro es muy alentador. El jubilado promedio esperaba hasta 8 años para tener una respuesta del Estado y ahora lo cobra inmediatamente y el panorama general es muy alentador".

En cuanto al trabajo que realiza ANSES en las villas, explicó que realizaron un primer relevamiento de alrededor de 3.700 barrios populares en Argentina coordinado por la Jefatura de Gabinete y calculan un total de aproximadamente unos 4.100 barrios. En la segunda etapa entregarán certificados de domicilio a mas de 800.000 personas a través de ANSES.

"Esto es muy importante porque esas personas no tenían un domicilio registrado ya que eran personas que estaban como nosotros decimos fuera del mapa. A partir del 8 de junio, que entregaremos esos certificados de domicilio, estas familias podrán registrar a su nombre el servicio de luz el de gas, el de agua y todos los servicios que puedan contratar del Estado o de las empresas privadas".