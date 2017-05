El millonario negocio detrás del embarazo de Jesica Cirio

Durante el último tiempo, Jesica Cirio se convirtió en un referente del ejercicio y las técnicas para mantenerse en forma y divertirse a la vez. Incluso, diariamente da clases de zumba, tiene su propio gimnasio y una marca de batidos para adelgazar de peso. Convirtió la moda del "fitness" en un negocio redondo.



Con cuatro meses de embarazo, muchos pensaron que la esposa del intendente de Lomas de Zamora, Martín Isaurralde, iba a bajar un poco su actividad (laboral y física). Pero ahora el negocio se potenció.



Además de sus clases de Zumba, incorporó a sus "servicios" clases de pilates para embarazadas. El universo de las "madres que quieren mantenerse en forma" se sumó a la cartera que maneja la rubia. "Pilates no es sólo un entrenamiento para embarazadas Pueden llevarlo al nivel que quieran", promocionó.



Cauta, la modelo advirtió a sus seguidoras: "Recuerden que si están embarazadas no copien lo que otros hacen, sólo sus médicos pueden indicarles qué hacer y qué no".



Su fórmula parece dar resultado, porque la semana pasada Cirio participó de un desfile donde se la vió más fit que nunca. A pesar de estar atravesando ya casi la mitad del embarazo, la modelo casi no tiene panza y se muestra con un físico privilegiado.





Por arrancar desfile de @cocotdufour en el hotel Hilton!!! Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 23 de May de 2017 a la(s) 4:42 PDT