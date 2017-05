Marcos Urtubey metió top ten en el Coliseo Porteño

Tras largar décimo quinto, el piloto salteño Marcos Urtubey, del equipo “RV Racing Sport”, terminó 8vo en la quinta presentación del Top Race Series, que se disputó en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Marcos fue sumando posiciones y mostrando su tenacidad a la hora de superar autos para llegar a ubicarse octavo, pero faltando 5 vueltas para el final, perdió la posición con quien venía en pugna y quedó noveno en la pista, pero debido a un recargo de tiempo a otro competidor, se posicionó 8vo en el clasificador final.

Al respecto, Urtubey no ocultó su felicidad. “Estoy muy contento, porque hicimos una gran carrera, ya que sabía que largar desde atrás como me pasó en Chaco no es fácil, debido a que te podes pegar en cualquier momento, es bastante azaroso, por suerte pudimos zafar de los choques, ir avanzando de a poco y logramos hacer una carrera inteligente”, dijo.

Además brindó sus sensaciones de la carrera. “Arriesgamos cuando teníamos que arriesgar, creo que fue una carrera estupenda porque pudimos sumar puntos, fundamentalmente terminar la final y eso me pone muy contento, ya que siento que vamos por el camino correcto”, agregó.

El salteño también se refirió a la performance de su auto Mercedes Benz #54 en la quinta final del Top Race Series en el coliseo porteño. “Pienso que si seguimos por este camino vamos a ir mejorando carrera a carrera y seguramente sobre el final del campeonato terminemos siendo protagonistas”, señaló.

Asimismo realizó un balance de su participación en la competencia. “Estamos poniendo muchísimo esfuerzo, tanto el equipo que en todas las carreras me da un auto bárbaro, pudimos mantener una muy buena posición con el auto totalmente destruido, producto de la friccionada final”, dijo.

Por último, agradeció a toda la gente de Salta y Jujuy, quienes lo acompañan siempre que sale a la pista. La próxima fecha será el 18 de Junio en el Autódromo “El Zonda, Eduardo Copello” de San Juan.