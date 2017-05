Sol Pérez, protagonista del primer escándalo del Bailando

A horas de la apertura del Bailando 2017, Sol Pérez, la "chica del clima" de TyC, ante las cámaras de Sector VIP, habló de la polémica foto de tapa de la revista Gente en la cual posaron todos los participantes.

El principal problema fue que la voluptuosa modelo no fue incluida en la tapa con el resto de las figuras del certamen, sino en la contratapa, al lado de los bailarines que acompañan. “No me importa estar en la tapa, en la contratapa, en la página del medio, es una foto, no me voy a enojar, sería tonto”, le restó importancia.

Además aseguró que no fue ella sino la gente la que empezó a reaccionar a través de las redes sociales. “Empezaron a decir por twitter que era cualquiera, me sentí mal en el momento, pero me tengo que acatar a lo que me toque”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a la gente que la crítica por sus operaciones. “Habría que decirle a la gente que critica que agarre una pesa y vaya a hacer sentadillas un mes, haber si le cambia o no le cambia el cuerpo, eso es algo real, el gimnasio te modifica, todo pasa por el gimnasio y una vida saludable”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que en todos los ámbitos de la vida, las cosas se consiguen con “constancia y laburo”.