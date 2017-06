Video: Cristina volvió a ShowMatch de la mano de un genial Martín Bossi

El multifacético actor volvió a interpretar a su personaje de la ex presidenta en la apertura 2017 de ShowMatch. Mirá todo lo que dijo

De la mano de Martín Bossi, Cristina Fernández de Kirchner regresó a ShowMatch. "Yo sé que en el fondo me quiere", dijo Marcelo Tinelli antes de presentar al actor, caracterizado como la ex presidente, que entró con la canción No llores por mí Argentina, del musical Evita.

"Que lindo volverlos a ver. Hombres y hombras, hombreros y hombreras, sombreros y sombreras", arrancó el imitador que no dejó tema sin tocar y habló de todos: fútbol, Tinelli, farándula, política y hasta de la situación de la AFA.

También habló del retiro de Tinelli de la actividad futbolística: "Miren su cara, ¿tiene cara de estresado? ¿Trabaja de decir 'buenas noches América? Hay que aprender de Mirtha que hace cuarenta años cocina para sus comensales y este tipo por juntarse con cuatro tipos una vez por semana, ¡se estresa!".

Finalmente, se dirigió a Suar: "Basta de novelas turcas, un turco en los noventa nos dejó con el culo al norte. Que vuelvan los Juan Darthés, los Gustavo Bermudez".

"Hay que armar un frente donde todos nos unamos. Argentinos, traten de elegir bien. Por una patria más federal y menos Fede Bal, hasta los viñedos, Silvina Luna y hasta la Victoria Secret", cerró el discurso del personaje.