La arrastraron para robarle el celular a metros de una comisaría

Preocupación entre los vecinos de Villa El Sol, en la zona este de la ciudad, por una ola de robos. Durante la tarde de ayer, Samanta, una joven que reside en el barrio, fue violentamente atacada por motochorros a solo escasos metros de la dependencia policial.

“Me agarraron las manos y me arrastraron por el pavimento. Todavía tenía el celular en la mano. Me empezaron a pegar piñas en la mano y me dieron un golpe en la panza que me dejó sin respiración,” contó a Canal 11.

Luego del ataque, como pudo y adolorida, caminó tan solo unos metros hasta la comisaría a radicar la denuncia. “El comisario me mira, me dice ‘esta vez te vamos a tomar la denuncia, y me dijo agradece que no te hicieron nada más’,” relató.

En ese mismo momento, llegó una señora, junto a su marido e hijos, quien también explicó ser víctima de un arrebato bajo la misma modalidad y con la misma descripción de los delincuentes. “En ese momento mi indignación fue peor. Los mismos ladrones le robaron minutos antes a ella,” indicó.

Los atacantes eran dos adultos que circulaban con camperas y chalecos en una motocicleta. Pese a que una testigo presenció el momento del atracó a Samanta, no quiso colaborar con ella.