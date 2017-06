“Los supermercados debieron entregar bolsas desde Enero”

Frente las declaraciones del ministerio de Ambiente de la Municipalidad, Federico Casas, quién señaló que desde el 1 de julio los supermercados volverían a entregar bolsas plásticas a los consumidores, el abogado Daniel Paganetti, especialista en derechos del consumidor, denunció que esto se debería haber hecho desde Enero.

“La ordenanza 15.222 tiene vigencia desde el 10 de Enero, no desde el 1 de Julio como dijo el Secretario de Medio Ambiente. Preocupa el silencio del municipio hasta ahora, debió haber controlado y sancionado a los supermercados desde el momento en que estuvo vigente la ordenanza”, manifestó el letrado en FM Capital.

En el artículo 2º de la ordenanza, se expresa: “Los establecimientos comerciales en los rubros hipermercados, supermercados y autoservicios están obligados a entregar al público bolsas plásticas normalizadas, sin costo alguno, siendo estas las que cumplan con la norma IRAM 13610 o la que en el futuro la reemplace, modifique o amplíe”.

De acuerdo a lo que explicó Paganetti, la bolsa normalizada tienen que ver con un plan de uso racional de las mismas, para que sean reutilizadas y sean ecológicas. Son de diferentes colores y tamaños, para cada tipo de residuos.

“Es algo fenomenal que empecemos a separar las basuras en los hogares. Te tienen que entregar la bolsa que pidas y sin costo porque la finalidad de la entrega es que uno en su domicilio las reutilice y para que ordene la basura. Esto va a beneficiar la disposición final de las basuras”, sostuvo.

Paganetti apuntó contra la Municipalidad y sostuvo que deberán dar explicaciones a los vecinos por no haber controlado la entrega de las bolsas desde enero.

“No me quiero imaginar todo el dinero que los supermercados recaudaron entre agosto y diciembre del año pasado vendiendo a $0,60 las bolsas. Al no controlar el cumplimiento de las normas, hoy los supermercados no entregaron nada, hace seis meses se vienen ahorrando la entrega de bolsas y eso se cuantifica en dinero. Como vecino le pido al secretario que explica por qué dejaron durante estos sesí mese los supermercados se ahorren y no cumplan la norma”, denunció.