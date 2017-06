“Nunca hay que dormir con las estufas prendidas”

Tras la muerte de una anciana por intoxicación con monóxido de carbono, Walter Chávez, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Salta "Martín Miguel de Güemes", en diálogo con InformateSalta, aseguró que la mejor forma de prevenir situaciones de riesgo es que las condiciones de seguridad sean las adecuadas.

En ese sentido, aseguró que en caso de calefaccionar un ambiente con una estufa eléctrica, es fundamental que esté alejada de todo elemento de fácil combustión, como telas y cortinas. “El monóxido de carbono es un gas letal, que si la persona respira, ingresa al organismo, desplaza el oxigeno, y en minutos lleva a la muerte”, dijo.

Además recomendó que una vez calefaccionado el ambiente, es necesario desconectar el artefacto eléctrico, y en caso de tener calefacción a gas, lo ideal es que se realice el correspondiente mantenimiento por un gasista matriculado.

También pidió tomar precauciones al utilizar el brasero, debido a que si las brasas no están completamente encendidas, generan mucho monóxido de carbono. “Hay que tener en cuenta siempre una pequeña ventilación para el recambio del aire, y antes de irnos a dormir, sacar el brasero al exterior”, señaló.

En el mismo sentido, dijo que no debe utilizarse el horno de la cocina como medio de calefacción. “No hay que hacerlo, por cuanto la cocina si no tiene una buena combustión, si la llama no es celeste, va a generar monóxido de carbono, es una práctica que no es recomendable”, señaló.

Por último, solicitó tomar recaudos con respectos a las instalaciones eléctricas. “A veces los cables son demasiados finos o no están diseñados para soportar un determinado consumo, se empiezan a recalentar, y se produce un corto circuito que puede originar un siniestro”, finalizó.