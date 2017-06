Horror en Santa Fe: violó a su propia madre delante de su hermano menor

Una mujer fue víctima de un hecho aberrante al ser abusada sexualmente por su propio hijo de 29 años de edad, en la ciudad de Rosario, Santa Fe.



La denuncia la realizó la propia madre del hombre, y el hecho habría ocurrido en la vivienda que habita.



En el caso interviene la fiscal Nora Marull. La mujer afirmó que uno de sus hijos la abusó sexualmente en presencia de su otro hijo menor de edad.



Agentes de la Patrulla de Acción Táctica (PAT) lo arrestaron en barrio 7 de Septiembre y fue trasladado a la subcomisaría 21ª, quedando a disposición de la fiscal que interviene en el caso, Nora Marull.