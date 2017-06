“Se alejan de Urtubey pero no renuncian al sueldo de $50.000”

Para Puggioni, son muchos los kirchneristas que no se sienten representados por el Partido de la Victoria. “La convocatoria que hicieron Leavy y Vilariño fue sin consultar, se trató de una decisión de ellos 2 nomás”, dijo, al tiempo que cuestionó que “muchos compañeros plantearon que son dirigentes que no bajan a hablar con las bases”.



En una entrevista con Hora 7 Radial, por FM Noticias, Puggioni se preguntó: “¿Por qué Vilariño si no coincide con Urtubey sigue siendo empleado y cobra más de $50.000? Todos sabemos que Vilariño trabaja en la Casa de Salta en Buenos Aires y eso es algo que nos plantean los militantes y no se entiende”.



Otra incongruencia marcada el dirigente de Kolina tiene que ver con que ellos sostienen que van a apoyar a Urtubey presidente en el 2019, y nosotros pensamos que el próximo presidente tiene que volver a ser Cristina Fernández de Kirchner. “Nosotros queremos construir desde el kirchnerismo pero ser más amplios que el kirchnerismo. Tenemos que abrirnos a expresiones que peleen contra el neoliberalismo”.



Contra lo que hace Leavy, afirmó, “nosotros no nos cerramos el diálogo, estamos abiertos a todos los que se quieran sumar y construir una verdadera opción de poder para el 2019. El kirchnerismo en Salta está buscando nuevos nombres, y somos una alternativa con militantes, con dirigentes que no hemos ocupado cargos y queremos construir para apoyar a Cristina en el 2019”.





Mala experiencia en Capital

En otro tramo de la entrevista, Puggioni cuestionó la estrategia de Leavy en el departamento capital, donde en las pasadas elecciones en vez de recurrir a sus militantes y dirigente salió a buscar extra partidarios. “Ellos han abusado de los cargos, por ejemplo en la última elección han metido 4 concejales en la Capital, pero ninguno les respondió a ellos. A nosotros jamás nos invitaron a participar y prefirieron buscar cantantes, artistas y así les fue. Leavy y Vilariño se han encargado de destruir la política, nosotros vamos a reivindicarla, vamos verdaderamente a defender a los sectores populares contra el neo liberalismo”.