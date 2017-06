Los hombres no pueden entrar con gorros a los comercios

En Villa Galvez (Santa Fe), los comerciantes prohibieron ingresar a sus locales a hombres con gorras. Según explicaron, se trata de una medida de “seguridad” con la que se procura evitar muertes por robo.

Los propietarios sostienen que sin gorras, las cámaras pueden tomar la cara de los asaltantes. Plantean que viven "con el corazón en la boca" y "ya no pedimos que no nos roben, pedimos que no nos maten".

"No sabemos más qué hacer, es algo insostenible. Pusimos una nueva metodología la mayoría de los comercios de no permitir que ingresen con gorra a los locales, ya que de esa forma al menos van a ser captados por las cámaras de seguridad", explicó Matías Abad, uno de los propietarios del lugar.