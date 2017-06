En pocas cuadras, delincuentes arrasaron con dos quioscos

Dos quioscos, a pocas cuadras de distancia, fueron los elegidos como blanco de ataque de delincuentes. El primero, fue un puesto de diarios y revistas ubicado, hace 60 años, en la esquina de Alvear y Leguizamón.

Ernesto Torres, su dueño, contó a FM Aries que se llevaron muchas revistas y hasta los autos de colección que tenía que entregar esta semana a sus clientes. Rompieron los candados y se llevaron todo lo que pudieron. “Se me hace que fue al pasar, a mí me conocen todos en este barrio, no tengo enemigos,” dijo. Estima que las pérdidas alcanzan los 5 mil pesos.

Foto: Somos Salta

El segundo caso, se dio en la Escuela Alberdi, sita en calle Caseros entre Islas Malvinas y Alvear, donde los malvivientes ingresaron al quiosco de uno de los patios y se alzaron con un radio grabador y algunas golosinas. Al parecer, no pudieron llevarse más cosas.

En ambos, la policía se hizo presente para realizar la requisa correspondiente e investigan los hechos a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad.