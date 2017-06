A 13 años de la muerte de un joven en su cena de egresados, la familia espera justicia

Agustín Monje Fratini es el principal acusado por la muerte del estudiante ya que habría sido el causante de la herida fatal. Cecilia López, hermana de Agustín Matías López, dialogó con InformateSalta y revivió algunos momentos del hecho.

“Esa noche la cena que se celebró en la hostería de San Lorenzo era compartida por tres colegios, el ‘11 de Septiembre’, a donde asistía Agustín Monje, La ‘Técnica III’ a donde iba mi hermano y después un colegio de San Lorenzo. Cuando se firmó el contrato para la cena estaba previsto el tema de la seguridad, además los egresados se quedaban hasta el otro día porque tenían cabalgatas a la mañana siguiente”, recordó la joven.

Alrededor de las 8 de la mañana de aquella noche, muchos de los egresados seguían bebiendo alcohol y se desató una feroz pelea. “Mi hermano no estaba involucrado en la pelea. Él estaba en el cuarto donde iba a dormir pero mi mamá llamó por teléfono a la hostería para preguntar por mi otro hermano que estaba en el festejo. Cuando baja del cuarto para atender la llamada se encuentra con esta pelea y recibe el botellazo”, relata Cecilia.

Según el testimonio de la joven, “en el momento que sucedió el accidente no había seguridad en la hostería, no estaba el servicio de ambulancia, había una sola recepcionista. La pelea fue tan grande que una mujer sola no podía frenarla. Eran menores, estaban amanecidos, a las 8 de la mañana seguían bebiendo alcohol, no había ningún tipo de control. La recepcionista le dio una toalla a mi hermano para frenar un poco la sangre y la policía lo lleva a la salita de San Lorenzo. Después, cerca de las 11 horas, lo trasladaron al Hospital San Bernardo porque la herida era muy grande”.

Agustín Matías López estuvo internado ocho días y falleció por las secuelas de la herida. Agustín Monje fue señalado como el responsable del botellazo, sin embargo ni su familia no los encargados de la hostería dieron explicaciones o disculpas a la familia López.

“El inicio del juicio estaba previsto para el lunes 29 pero el juez estaba con carpeta médica y no pudo presentarse por lo que lo pasaron para el martes. Ayer nos informan que el principal acusado, Agustín Monje Fratini había hecho un pedido de casación. La semana pasada ya se le había negado otro pedido de casación. Ahora hizo la presentación en el tribunal de impugnación y tiene un plazo de 10 días para dar respuestas”, manifestó a InformateSalta Cecilia.

Con respecto a la dilatación del inicio del juicio, que ya supera los 13 años desde que sucedieron los hechos, la joven contó que “en un principio en el caso estaba el juez Martín Pérez, quien dilató el período de instrucción por 5 años, bastante más que lo común. Acá ya había un culpable. Hicieron la reconstrucción de los hechos y se determinó quién era el culpable”.

López consideró que la familia de Monje “hizo abuso de la ley porque apelaron por lo más mínimo, pusieron muchísimas trabas. Ahora él estaba obligado a presentarse pero no lo hizo, está en rebeldía, por lo que la fuerza policial deberá encargarse de que se presente sí o sí. El inicio de juicio quedó suspendido por los próximos diez días”.

Con respecto a los responsables de la hostería, Cecilia señaló a InformateSalta que también está acusado Eduardo Kira: “Él tenía una sociedad con la municipalidad de San Lorenzo, era el dueño de la hostería donde se hacían las cenas de egresados. Son personas que tienen plata, por eso Monje no fue preso. Hace 13 años que estamos peleando para que se haga justicia, nos da mucha impotencia”.