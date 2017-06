Forzó mal una puerta del Centro de Convenciones y rompió el vidrio

Un leve susto tuvo lugar en el predio de Limache, donde una señora abrió en modo opuesto una puerta rompiendo los mecanismos y agrietando un vidrio. El acceso quedó clausurado. No hubo heridos ni lesionados.

Un pequeño susto tuvo lugar durante la mañana en el Centro de Convenciones de Salta, luego que una mala apertura de una de las puertas rompiera los mecanismos de la misma, agrietando el vidrio que la cubre y sacándola de su soporte haciendo que cayera al piso.

InformateSalta pudo dialogar con Federico Bischburg, director del Centro de Convenciones, quien explicó lo ocurrido mientras daba inicio a un evento dentro del edificio: “Cuando ingresa la gente, las puertas se abren de adentro para afuera, y una persona hizo el movimiento invertido, forzando el mecanismo de freno rompiendo el pestillo que hace de soporte”.

Fue en este movimiento cuando la puerta se desprendió, cayó y se agrieto el vidrio. No obstante, Bischburg señaló que no hubo lesionados ni heridos, sino que solo fue un susto por el estruendo del estallido del cristal, el cual no se rompió sino que solo se astillo, dada su calidad.

El director del Centro de Convenciones señaló que, tras el episodio, se volvió a colocar la puerta reemplazando el mecanismo de freno, restando solo sustituir el vidrio una vez que concluya el evento que se desarrolla en el predio y que el repuesto llegue desde afuera, dado que el tipo de cristal empleado no se hace en Salta.

“Para no tener mayores inconvenientes, el acceso quedó clausurado y veremos qué fue lo que pudo pasar”, agregó Bischburg a InformateSalta adelantando que, en el futuro, se colocará “algún tipo de señalética especial” para que la gente haga una buena manipulación de los accesos.

Cabe recalcar que las puertas del Centro de Convenciones están instaladas de modo que permita una rápida evacuación de la gente que se pueda encontrar dentro del edificio, en caso de que ocurriera algún sismo o incidente.