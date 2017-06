“Si nos juntamos podemos hacer una lista competitiva”

El cierre de listas se acerca cada vez más, por lo tanto, algunas candidaturas ya se van poniendo sobre la mesa para que el ciudadano empiece a evaluar. En este caso, el concejal Gustavo Serralta no sólo tiene el desafío de lograr que la ciudadanía de Capital convalide su cargo sino el de armar una lista alternativa dentro del Partido Justicialista.

“Hemos tomado la decisión de renovar la banca del Concejo si es que nos acompaña la gente con su voto. La verdad que mantengo la vocación de servicio. El Concejo Deliberante es el eslabón más cercano al vecino hay muchas cosas para hacer en la ciudad” manifestó Serralta.

Además, el edil indicó que mantiene la misma postura desde el inicio de su gestión, apoyar los buenos proyectos y ser crítico con aquellos que considere que no lo son. “Cuando soy crítico siempre presente un proyecto alternativo, no pongo palos en la rueda o me niego por negarme” afirmó a InformateSalta.

Si bien confirmó que irá bajo el ala del Partido Justicialista, indicó que todavía se trabaja en una lista competitiva. Destacó la presencia de militantes comprometidos con la realidad y autocríticos.

Por último, opinó sobre el frente anunciado la semana pasada por Gastón Galíndez y Frida Fonseca, que a su vez tiene el apoyo de Miguel Isa.

Mirá el VIDEO.