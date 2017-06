“En Salta hay ganas de cambio, de salir adelante”

Así lo aseguró Bettina Romero, hija del ex gobernador, en el lanzamiento oficial del partido "Salta Nos Une". En tanto, Gustavo Sáenz, intendente capitalino, aseguró que se trata de “una alternativa de cambio” que plantea propuestas y se opone constructivamente.

En el marco del lanzamiento oficial del partido “Salta Nos Une”, Bettina Romero, hija del ex gobernador de Salta y funcionaria del gobierno nacional, acompañada por dirigentes locales, aseguró que la decisión de volver a reeditar el frente genera confianza en la ciudadanía.

En ese sentido, sostuvo que desde hace muchos años vienen trabajando en conjunto para solucionar los problemas de los salteños. “Hay que entender la política como un servicio público para el bien común, como un espacio con libertad de ideas, llamamos a la unidad de todos los que queremos una Salta de cara al futuro”.

Entre los objetivos, dijo que tienen la responsabilidad de erradicar la pobreza, promover el desarrollo y cuidar el medioambiente. “Son desafíos enormes, que no se pueden resolver individualmente, en Salta hay ganas de cambio, hay ganas de salir adelante, y por eso desde Salta aportamos ideas nuevas”, señaló.

Además sostuvo que la idea es armar el mejor equipo para acompañar al espacio que lidera Gustavo Sáenz. “Tenemos que ser una alternativa que aporte al bien común de cara al ciudadano, un equipo de ciudadanos que nos dediquemos a la política entendiéndola como amor al prójimo”, dijo.

Por su parte, el intendente capitalino, Gustavo Sáenz, aseguró que cuando nació “Salta Nos Une” se pensó como un lugar para todos aquellos que no coincidían con la política del gobierno nacional anterior. “Éramos muchos los que queríamos un frente plural, que de la posibilidad a todos aquellos que pensábamos distinto de crear una alternativa constructiva para los salteños”, indicó.

También aseguró que el objetivo hoy es demostrar que todavía existe una alternativa de cambio, que plantea propuestas y que se opone constructivamente. “No ponemos palos en la rueda, no faltamos el respeto, no somos intolerantes, al contrario cuando tenemos que acompañar acompañamos, y cuando creemos que algo no es beneficioso por Salta, lo decimos”, agregó.

Por último, manifestó que el tiempo y la gente determina quien lidera cada uno de los espacios. “Somos un grupo de trabajo comprometido con Salta, que quiere que Salta crezca y que de una vez por todos los diputados nacionales defiendan a su pueblo, y no se casen con el gobierno nacional o de turno. Es necesario presentarle a la gente y al pueblo salteño una alternativa distinta”, finalizó.