Extravió las llaves y le sustrajeron su auto en la puerta del hospital San Bernardo

El hombre dejó el vehículo estacionado y se dirigió al nosocomio a cuidar a un familiar. Al salir, notó que no tenía las llaves, las buscó por todos lados sin suerte. Lo peor vino después, porque malvivientes se llevaron directamente el rodado.

Manuel Calpanchay estacionó ayer a primera hora de la mañana su auto sobre la vereda e ingresó al hospital San Bernardo a cuidar a un pariente que se encuentra internado. Al salir, cerca del mediodía, notó que no tenía las llaves y comenzó a buscarlas por todos lados.

“Averigüe en un montón de lugares, no había ninguna noticia. Hasta ese momento seguía el vehículo, con estudios del paciente que fui a visitar y mis herramientas de trabajo, estacionado. Lo estuve viendo todo el tiempo,” dijo a Somos Salta.





Sin embargo, con el correr de las horas, cerca de la tarde – noche, el hombre regresó con un cerrajero a buscarlo y ya no estaba, se lo habían llevado. “No puedo creer que pase una cosa como esta acá. Ya no hay gente honesta. Ojalá que por lo menos me vengan a dejar los estudios, que es lo más importante,” destacó.

Se trata de un Gol Trend, patente JLV 743, con una mancha despintada en el costado derecho, un choque en el guardabarro y el paragolpes un poco dañado. Cualquier información contactarse al teléfono celular 154-763054.