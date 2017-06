Taxistas disidentes y remiseros se manifiestan por la suba en la tarifa

Taxistas disidentes y remiseros se congregaron en las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte, para manifestar su malestar ante la suba en las tarifas que comienzan a regir desde este 1° de junio, y que consiste en un incremento del 17%, junto a la implementación de la tarifa nocturna los días sábados a partir de las 13 horas.

Los conductores de taxis y remises se acercaron al edificio de la entidad, en Mitre 1231, quienes desde temprano hicieron sentir su malestar. En diálogo con FM Pacífico, uno de los remiseros llamado Leonardo aseguró que este incremento complicará el trabajo diario que realizan.





“Se va a trabajar menos, porque no suben los sueldos y la gente no va a usar los taxis ni remises”, aseveró el remisero a la vez que subrayó que “nuestros amigos tacheros no entienden que cada vez hay menos trabajo, ellos insisten en subir y subir, y con esta suba se va a sentir peor” la falta de trabajo, expresó.

Del mismo modo, Leonardo consideró que “como siempre la AMT hace que los remises tengamos que salir a calles, ellos hacen eso porque no ponen en dualidad a los remises y taxis, tendría que haber más paridad”.

Cabe recordar que en los taxis la bajada de bandera será de $17.50 (diurno) y $18.50 (nocturno) y la ficha cada 100 metros $1.31 (diurno) y $1.36 (nocturno). En el caso del remis, la bajada de bandera será de $19 (diurno) y $20 (nocturna) y la ficha cada 100 metros de $1.36 (diurno) y $1.41 (nocturna).