Derribó dos árboles, unas rejas y se incrustó contra una vivienda

Un camionero, por causas que aún se tratan de determinar, perdió el control del rodado e impactó contra una casa de barrio Tribuno. Quedó a metros del medidor de gas. No hubo víctimas de gravedad.

Un verdadero milagro. Un camión que circulaba por una de las calles de barrio Tribuno, en la zona sur de la ciudad, quedó incrustado contra la pared de una vivienda. A su paso derribó dos árboles y las rejas de entrada de la residencia.

Según contó a Somos Salta Elizabeth Alanis, quien es vecina de la zona, sintieron un fuerte temblor y un fuerte ruido de hierros, al salir se dieron con la postal. “Me arrancó el árbol, le arrancó un árbol a la señora y le arrancó las rejas. Por lo generales salen a barrer y limpiar la vereda, pero ella había salido unos minutos antes a llevar a los chicos al colegio,” dijo.

Lo curioso es que no se sintió ni siquiera una frenada antes del impacto, el que afortunadamente no llegó a tocar el gabinete de gas. “El camión es viejo, no sé si habrá tenido un desperfecto mecánico, quedó justo al lado del medidor,” manifestó el dueño de la casa.

Según la policía que llegó hasta el lugar, el señor manifestó que padece epilepsia y que mientras manejaba sufrió un ataque de convulsiones.