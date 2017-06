¿El banco asignó un insólito alias a tu CBU? Así podés cambiarlo

Este jueves 1° de junio entró en vigor la disposición del Banco Central (BCRA) para que cada cuenta bancaria tenga un "alias CBU", una combinación de palabras, números y signos breves que servirán para facilitar las transferencias entre usuarios y entidades.

El nuevo código puede estar conformado por letras, números y signos tales como el guion, el medio y el punto, y el orden será elegido por su propietario.

Como explicó el BCRA en un comunicado reciente, el formato del `alias CBU` es una combinación de entre 6 y 20 caracteres y admite letras, números, guión medio y punto. Se puede usar cualquier combinación. Hay que generar un "alias" distinto por cada cuenta activa, ya sea en distintos bancos o diferentes tipos de cuentas.

Cada titular de cuenta bancaria tenía tiempo hasta el último día de mayo para crear su propio "alias CBU". Si no lo hizo, su banco le asignó de manera automática esa nueva identificación. Se trata de una combinación al azar de tres palabras simples que se usan comúnmente pero que puede que no les resulte fácil de recordar o que no los "identifique" a la hora de para pasárselo a quien tenga que hacerles una transferencia.

En este sentido, llamó la atención las palabras elegidas por cada entidad para ese alias, que causaron sorpresa y humor entre los usuarios. Cabe aclarar que los mismos podrán ser modificados desde la misma página de homebanking del banco. Los alias se pueden cambiar como máximo una vez por día y no más de 10 veces en un año calendario.

Hasta el mismo vice presidente del Central, Lucas Llach, que ayer dio detalles del paso a paso de la modificación, hizo referencia en Twitter al que le atribuyeron a él.

De alias por defecto me tocó CUARTO.CENTRO.NAIPE. No me gusta tirar centros, me gusta por el piso. Pero me gusta lo de naipe así que lo dejo pic.twitter.com/YgD6JqVx4X — lucas llach (@lucasllach) 1 de junio de 2017

"El CBU seguirá existiendo. Si uno se cambia de banco se le podrá poner el mismo alias a la nueva cuenta bancaria, lo que facilita la portabilidad y, además, cada vez que se pone un alias nadie más lo puede usar nunca", explicó el vicepresidente del BCRA, Lucas Llach, en una entrevista radial.