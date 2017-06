Audio: Así despedían a una empleada por un “me gusta” contra Leavy

Hace pocos días, InformateSalta se hacía eco de un hecho que ocurrió en Tartagal, donde una empleada municipal fue despedida por su empleador, quien habría sido informado que la joven habría puesto “Me Gusta” a una noticia crítica a la gestión de Sergio Leavy.

El sitio VideoTar reprodujo el audio en el momento en que Silvio Leclercq, asesor del jefe comunal, procede a echar a la joven, afirmando que “vos (por ella) te metiste conmigo”. En una parte de la grabación, se escucha a Leclerq recriminándole a la muchacha: “A un párrafo dedicado a mí le pusiste un ‘me gusta’ grandote, por lo tanto, te voy a pedir que me dejes la llave, me entregues todo y te retires”.

Rosana, como se llama la joven, reprocha en un momento del audio: “Yo te voy a decir que es un despido injusto, sin causa”. No obstante, se oye cómo Leclercq le afirma “no me asusta” lo que la chica le recriminaba.

El canal tartagalense habló con el asesor de Leavy, quien en su defensa aseveró que su ahora ex empleada “nunca sufrió ningún maltrato de ningún tipo, en donde yo trabajo no hay maltrato, porque así yo me manejo con la gente”. No obstante, Rosana volvió a lamentar el episodio el cual pasó, recalcando la mala situación que atraviesa.

“Me siento muy mal por la forma en que me trató, aunque él dice que no me maltrató, pero moralmente sí, me dejó prácticamente en la calle”, clamó Rosana, quien es madre de una niña de un año y su pareja también está sin trabajo.