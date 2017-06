“Que se tome el trencito a las nubes”, le dijo Bonafini a Randazzo

Hebe de Bonafini se metió en la interna del PJ y además de respaldar a Cristina Kirchner, criticó a Florencio Randazzo, quien apunta a ser candidato del partido en las próximas elecciones. A modo de insulto desprestigió uno de los principales atractivos de Salta, el Tren a las Nubes.

"Cristina va primero lejos, más allá de que hay algunos tarados que creen que pueden competir con ella. A ese compañero que no lo quiero ni nombrar, que empieza con R, que se tome el trencito a las nubes así se queda lo más lejos posible", apuntó.

"Por qué tanta furia contra Cristina y las madres. Ella es lo más grande que tenemos y las madres somos la resistencia", agregó. Hebe dijo que fue amenazada en reiteradas ocasiones, aunque aclaró que no van a parar con su lucha. "Nos tienen como locas con los teléfonos, me llaman cada dos horas para decirnos cualquier cosa, que nos van a quemar la casa", sostuvo.

"Nos hostigan pero no van a poder con nosotros, no pudieron con nuestros hijos, aunque los quieran borrar, no van a poder. Está instalado en el pueblo que la defensa de la vida está por encima de todos, para ellos la vida son un montón de dólares", añadió.