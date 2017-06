Ayer se realizó la aperdura del I Foro de Pobreza, Equidad y Desarrollo, en donde participaron mas de 350 personas. Entre dirigentes, empresarios, sindicalistas, representantes del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y autoridades de las Universidades locales, destacándose la presencia del Arzobispo de Salta, Monseñor Mario Cargnello.

La inauguración del encuentro contó además con la presencia del gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey; el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Dr. Guillermo Catalano; y el presidente del Consejo Económico y Social, Julio César Loutaif.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. José Urtubey quien luego de agradecer a los presentes su participación en el Foro sostuvo que “luego de 34 años de democracia es escandaloso el nivel de pobreza que tenemos en Argentina. Esto tiene que hacer que todos los sectores y actores hagan algo para aliviar la pobreza. El comité organizador de este Foro es diverso, plural y con una visión muy amplia. Desde acá queremos lograr consensos básicos de políticas públicas, trazando una hoja de ruta para combatir la pobreza en el país”.

Para solucionar esta problemática, Urtubey señaló que “el desarrollo sostenible es el camino. La equidad debe ser nuestro norte, un salteño debe tener las mismas oportunidades que un porteño, lo mismo para los empresarios y las Pymes”.

Finalmente, José Urtubey dijo: “el objetivo de este primero Foro es concientizar y trabajar políticas concretas con una base común de entendimiento sobre objetivos de desarrollo para combatir la pobreza. Hay que generar riqueza para distribuirla. Hoy tenemos que tener todos puesta la camiseta de Salta”.

Por su parte, el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, destacó a los organizadores “que se reunieron y organizaron este Foro pensando en Salta y en Argentina por encima de los prejuicios. Acá hay empresarios, trabajadores, los tres Poderes del Estado, intendentes, representantes del Foro de Intendentes y de la Cámara de Diputados. Este volumen es para nosotros importante para poder conversar, compartir, disentir y acordar el país que queremos”.

Sobre la situación actual del país, el gobernador Urtubey manifestó: “la performance no ha sido buena. Hay que evaluar los magros logros y entender cómo podemos diseñar políticas públicas con continuidad en el tiempo que sobrevivan la tendencia de refundar el país cada 4 años. Ya nadie discute necesidad de estado presente para que genere condiciones para reducir la pobreza estructural y que genere condiciones para luchar contra la pobreza por ingresos. Estamos generando mayor conciencia colectiva. Esto no lo resuelve un gobierno por más eficiente que sea. Esto lo resolvemos como comunidad. El gran desafío es que Salta sea la casa de todos los salteños y no de unos cuantos”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de José Urtubey, y contó con el acompañamiento del intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz; el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano; y el presidente de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, Julio Pizetti.

Al dirigirse a los presentes el intendente Sáenz, expresó su agradecimiento a José Urtubey por la iniciativa y planteo que no es fácil hablar de estos temas. “Cuando hablamos de pobreza necesariamente hay que hablar de federalismo, de asignación de recursos, de desigualdades. Siempre dije que Argentina no terminaba en la General Paz. No sólo el estado tiene responsabilidad, todos tenemos, los empresarios, los dirigentes, los sindicalistas. Debemos plantear esto a nivel nacional como políticas de estado, cuando vamos a discutir algo a Buenos Aires necesitamos estar todos del mismo lado. Tenemos que trabajar en forma conjunta porque la grieta que se generó en Argentina preocupa, pero no la política, preocupa la grieta entre los que tienen comida y los que no, los que tienen posibilidades de todo y los que no tienen posibilidades de nada. En esa grieta tenemos que ponernos a trabajar”, dijo.

El Foro contó con tres Paneles en los que expositores de excelente nivel como Carlos Melconian, Rosendo Fraga, Alberto Bianchi, Guillermo Catalano, Pablo López Viñals, Juan Cruz Hermida, Juan José Soler, Paula Bibini y Gustavo Soto desarrollaron las siguientes temáticas: Coyuntura y Política Económica, Institucionalidad y Desarrollo y Pobreza y Desarrollo.