"El gobierno quiere que no queden dudas de que Argentina está en otra página respecto a corrupción"

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dijo que el Gobierno quiere que "no quede una sola duda de que Argentina está en otra página respecto de episodios de corrupción" al referirse a las gestiones oficiales para conocer los alcances de los supuestos pagos de coimas en el caso Odebrecht y quiénes habrían sido los beneficiados, informó ambito.com



"Nosotros queremos que no quede una sola duda que de que Argentina está en otra página en la corrupción. Y por eso no importa quién esté atrás", indicó la funcionaria en Radio Mitre.



Las declaraciones de Michetti surgen luego de que el grupo de fiscales que viajó a Brasil para obtener mayores precisiones indicó que "no está diponible" el acceso a esos datos. "No nos llevamos documentación porque no está disponible, depende de un trámite interno entre el Ministerio Público de Brasil y el Superior Tribunal Federal (STF)", dijo ayer el procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien estuvo en Brasilia acompañado por los fiscales Carlos Stornelli y Franci Picardi.



En tanto, la vicepresidenta indicó que el interés oficial en conocer lo sucedido se observa en que "el Gobierno sea querellante y en que a través de la Oficina Anticorrupción (OA) podamos agilizar la posibilidad de obtener información".



Ayer los fiscales se reunieron con el viceprocurador general de Brasil, José Bonifacio, y el coordinador de la cooperación internacional de la fiscalía brasileña, Vladimir Aras, en el sexto piso del Ministerio Público Federal, frente al lago Paranoá, en el sector administrativo de Brasilia.



El principal escollo para la cooperación de las delaciones de la constructora Odebrecht es la falta de armonía entre las legislaciones brasileña y argentina, indicaron. No obstante, coincidieron en fortalecer la cooperación entre los dos países y los argentinos repasaron todas las requisitorias hechas por los jueces sobre las diversas causas que tocan sobre la Operación Lava Jato.