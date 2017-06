Unos ochenta proyectos de ley contra la violencia de género son estudiados en el Senado

Unos 80 proyectos se debaten en la Cámara de Senadores desde hace más de un año y medio para modificar leyes, normas y castigar la violencia de género y los femicidios, de los cuales 25 fueron aprobados, mientras el resto se debate en comisiones, informaron autoridades de la cámara alta.



Los más importantes proyectos que se convirtieron en leyes tienen que ver con la quita de la responsabilidad parental al femicida, la penalización de imágenes no consentidas de desnudez y el acompañamiento a los adolescentes que son abandonados por sus padres.



Entre los proyectos aprobados y girados a los diputados se destaca la protección a las víctimas de delitos, la limitación a las excarcelaciones para violadores reincidentes.



En tanto, se mantienen en estudio iniciativas como la paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres por parte de agentes de fuerzas de seguridad.



También la igualdad de género para la jerarquización docente y la incorporación de la legítima defensa en el Código Penal cuando una mujer sufra una violencia de género.



Además, según informó ambito.com, están siendo estudiadas la limitación en el acceso a cargos de funcionarios públicos a quienes tengan antecedentes de violencia contra las mujeres y la incorporación de la licencia por violencia de género contra la mujer trabajadora.



Las Comisiones de Banca de la Mujer y de Población y Desarrollo Humano trabajan sobre el proyecto que modifica la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, respecto de incorporar la violencia pública política.



Por otro lado, para la promoción de la igualdad de género en el ámbito legislativo, la Cámara alta llevó a cabo durante este año un programa de capacitación orientado a reafirmar la perspectiva de género.



El programa fue diseñado en conjunto entre las senadoras, las autoridades de la Cámara alta y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Entre los proyectos que fueron aprobados por el Senado figura el que establece un cupo igualitario en las listas legislativas nacionales y para las elecciones de autoridades partidarias. Sin embargo, la iniciativa pasó a Diputados donde aún no fue debatida en el recinto.



Durante la última sesión ordinaria de la Cámara, acontecida el miércoles pasado, el Senado aprobó con modificaciones, y regresó a Diputados, el proyecto de ley de Protección a las Víctimas de Delitos que contempla el patrocinio jurídico gratuito y la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas.



En la misma sesión se votaron también por unanimidad varios proyectos de ley referidos a la protección de la mujer.



Entre otros, la creación de un programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales y la incorporación del artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo la privación de la responsabilidad paternal al femicida fueron convertidas en ley.



También se aprobaron el proyecto que crea un régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio u otra forma de violencia de género; la asistencia económica para mujeres en situación de violencia de género y la creación de un régimen de reparación a las víctimas de trata de personas.



En tanto, a fines de abril, el Senado devolvió a Diputados una iniciativa para limitar las excarcelaciones que incluía que los autores de delitos graves como violaciones no podrán contar con el beneficio de las salidas anticipadas, transitorias o libertad condicional.