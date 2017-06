Buscan que almacenes y minoristas también entreguen bolsas biodegradables

Pese a que el 10 de enero entró en vigencia la ordenanza Nº 15.222, estableciendo que los supermercados, a partir de esa fecha, estaban obligados a entregar, de manera gratuita, bolsas biodegradables a los consumidores, la misa continúa sin ser aplicada y los consumidores deben hacer malabares para trasladar la mercadería comprada.

En tanto, el diputado provincial Raúl Romeo Medina presentó un proyecto de ley a través de la cual los supermercados, hipermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general instalados en la provincia de Salta deberán entregar en forma gratuita a sus clientes bolsas o contenedores de papel y/o cartón; y/o cualquier otro material altamente biodegradable, compostable o reciclable que cumplan con las normas IRAM 13160, que sean adecuados para el transporte de los productos o mercaderías que en tales comercios hayan sido adquiridos.

“Hace un año y medio que la municipalidad intenta hacer cumplir la ordenanza del año 2008 que hacía referencia a la obligatoriedad de los supermercados a entregar bolsas biodegradables. Nunca se cumplió”, sostuvo el diputado en diálogo con InformateSalta.

En este sentido, el legislador recordó que en una primera etapa la Municipalidad acordó con los supermercados que trasladaran el precio de las bolsas a los consumidores. “En una segunda etapa ni siquiera te vendían bolsas comunes y después empezaron a vender las bolsas reutilizables. Entonces el consumidor termina pagando los errores de la Municipalidad y se sigue atentando contra el medioambiente. Se violan los derechos de los consumidores”, sostuvo.

Con respecto a la ordenanza Nº 15.222, Medina dijo a InformateSalta que la misma “tenía que haber entrado en vigencia el 10 de enero pero hasta el día de la fecha no sucedió. Va a suceder lo mismo que con la ordenanza del 2008. Supuestamente la Municipalidad anunció que a partir de junio se iban a entregar nuevamente las bolsas, pero me parece que va a quedar solo en anuncios. No hay miras de que los supermercados vayan a cumplir”.

El diputado señaló que algunos comerciantes locales ya están entregando bolsas biodegradables. “El negocio de las grandes cadenas de supermercado es no cumplir. En cambio los comerciantes salteños sí cumplen, por ejemplo en la Rotonda Lácteos entregan bolsas biodegradables, pero los supermercados no”.