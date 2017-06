Video: Mora y River desmintieron a 'Pinino' Más, quien dijo que el uruguayo tiene cáncer

River Plate y Rodrigo Mora desmintieron al ex futbolista Oscar "Pinino" Más, quien aseguró que el secretario técnico del club, Enzo Francescoli, le confió sobre que el delantero uruguayo, integrante del plantel "millonario", padece una seria enfermedad.

"Es falso y dañino lo que afirma (Pinino Mas). Es difícil salir a responderle sin agraviarlo. Estoy más fuerte que nunca", dijo el atacante del 'Millonario'.

ESTA ES MI UNICA RESPUESTA SOBRE EL TEMA. LO QUE DIJERON CALIFICA A QUIEN LO HA DICHO. Muchas Gracias a todos por los mensajes y volveré más fuerte q nunca!⚪️♥️⚪️ Una publicación compartida de Rodrigo Mora🍇🦂 (@romoriita11) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 2:23 PDT Además, el dirigente Stéfano Di Carlo, titular del Departamento de Comunicación, Medios y Digital de River, afirmó a Télam que esa información es "totalmente falsa" y negó que Francescoli haya tenido contacto con el ex delantero "millonario" (1964-73 y 1975-77).

Más, de 70 años, comentó en una charla con estudiantes de la escuela DeporTEA que Francescoli le había dicho que Mora no volvería a jugar al fútbol.

"El otro día, tomando un café en su oficina, Francescoli me dijo: 'Mono' no lo vamos a tener más a Mora' y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo: 'tiene cáncer en una costilla' y eso no tiene cura'". Incluso abundó que la dirigencia evaluaba su trasladado a Estados Unidos para que el uruguayo se realizara un tratamiento.

Sin embargo, ante la consulta de Télam, Di Carlo desmintió la supuesta enfermedad, del mismo modo que lo hicieron fuentes del departamento médico de River.

Tras conocerse sus declaraciones en DeporTEA, "Pinino" se mostró arrepentido en radio Rivadavia y le pidió "perdón a Mora y a la gente".

Mora permanece inactivo hace dos semanas tras el diagnóstico de una sinovitis en la cadera, según el último parte. Guarda reposo y se traslada con muletas, mientras espera la realización de nuevos estudios para definir su rehabilitación.

El uruguayo, de 29 años, jugó por última vez el pasado 14 de mayo cuando ingresó para los últimos 25 minutos del triunfo que River logró ante Boca Juniors (3-1) en La Bombonera. Después de ese partido no volvió recibir citación del DT Marcelo Gallardo.