Freddy Flores, “de campaña”, apoya una olla popular

“Nos llamó la atención su presencia acá en el lugar ¿usted vive acá, en el barrio?”, le preguntó un periodista al líder carrero, quien dejó recientemente la conducción formal del sector en manos de una mujer, porque lanzó su precandidatura a concejal capitalino.

Y en ese marco, hizo su primera aparición pública, explicando que no tiene nada que ver con los vecinos de los barrios afectados por cortes de agua, tales como Asunción, Virgen del Rosario de San Nicolás, Palmeritas y El Rosedal, pero que se solidariza con ellos.

“Yo vivo en la zona Este, en barrio 20 de Junio, pero vine a solidarizarme con la gente de la zona Oeste porque no se justifica bajo ningún punto de vista la desinversión de Aguas del Norte acá con la zona, no tienen agua desde hace una semana”, dijo a los medios presentes.

Flores, lejos de sincerarse, dice estar en el lugar “como un vecino más de la ciudad de Salta, un vecino simplemente”, pero a los micrófonos de ls FM 89,9 nada dijo de su campaña.

“Me comuniqué y me avisaron a última hora, sino me vengo con toda la gente de la zona Este a solidarizarnos. Pero veo que le dieron un ultimátum de 48 horas, que si se no se soluciona el corte de agua, van a calle España con una olla popular”.