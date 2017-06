El motivo del envenenamiento: eliminar al hijo que entorpecía la relación

A minutos de conocerse la detención de Franco Gaspar Cinco como presunto responsable del envenenamiento con cianuro de Alejandra Párraga, de 26 años, y su hijo de 2 años, InformateSalta dialogó en exclusiva con un ex compañero del sujeto, quien relató que hasta le ofreció dinero a cambio de matar al niño.

Este ex compañero, de quien nos reservamos su identidad, señaló que Gaspar Cinco lo contactó tras años de no saber nada de él, previa a una antigua relación como compañeros del colegio Madre María Sara Lona, donde cursaron la primaria juntos. “Franco fue compañero mío de primaria, me lo crucé una vez en la calle y me agregó en Facebook, pero nunca hablamos (…); él me mandó un mensaje el 18 de mayo, diciendo si me podía ver, le dije que si, que yo trabajo en un restaurante, no sabía de qué quería hablar”, precisó sobre el contacto que tuvieron.

Dijo que cuando se encontraron ese mediodía, le propuso un trabajo, y le comentó sobre un eventual plan del gobierno que iba a obtener. Después le dijo "quiero hablar con vos, es que quiero matar una persona”. Estas fueron palabras textuales del diálogo mantenido días atrás con Gaspar Cinco.

Además mencionó cómo Franco Gaspar habría camuflado sus intenciones, quien le manifestó que tenía una pareja de amigos y que el hijo estaba de más. "Me dijo tengo un amigo que tiene su mujer, su mujer tiene un hijo y a su madre no le gusta y me preguntó si me interesaba hacer ese trabajo". Ante esto le respondió: "‘¡Estás loco, estás totalmente mal”.

La oferta

En dicha oportunidad, recordó que le ofreció $10.000 dólares para que lo mate.

-"¿Pero vos estás loco?’ - cuestionó

- "Ah, ¿vos no lo hacés?- respondió Franco Gaspar Cinco.

- "‘¡No! ¿Quién hace eso?’” - dijo finalmente para terminar con el encuentro.

Personalidad y denuncia

En ésta declaración que obtuvo en exclusiva InformateSalta el entrevistado se refirió a la personalidad de Gaspar Cinco. "Es una persona tranquila pero a veces explota, se saca, y yo lo hacía sacar muchas veces. Me hago cargo porque creo que le hice Bulliyng cuando era chiquito”.

No obstante, hoy se lamenta no haber concurrido a la Policía cuando tuvo el ofrecimiento de Gaspar Cinco y efectuar una denuncia, que podría haber evitado el trágico desenlace que hoy todos conocemos: "En ese momento pensé en ir pero me dije no creo que lo haga, no creo que sea tan boludo, si es un chico que estudia, que tiene un hijo”.

Tras ver el caso en las noticias, nuestro entrevistado consideró que su testimonio es valioso y, por eso, buscó a nuestro medio para dar a conocer esta información, ya que piensa puede aportar a la causa. “Cuando vi las noticias dije ‘ese hijo de puta lo mató, lo hizo’”, dijo sin comprender lo acontecido, no sin antes adelantar que irá a efectuar la denuncia en sede policial.