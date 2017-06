Bagayeros que fueron identificados en el corte serán indagados

Por más que el propio gobernador Juan Manuel Urtubey haya expresado que se trata de un problema con resortes nacionales que no incumbe a la Provincia, desde el Juzgado y la Fiscalía Federal trabajan en la investigación, por un lado, y en seguir tratando de mediar entre los trabajadores de la frontera y las fuerzas de seguridad para cesar con el conflicto, por otro.

Una fuente muy confiable de la Fiscalía de Orán le dijo a El Tribuno que hay bagayeros identificados que serán indagados. Si bien se trata de una problemática que excede lo judicial, hay un delito encuadrado bajo el artículo 194 del Código Penal -delito contra la seguridad del tránsito, de los medios de transporte y comunicación- en el que incurrieron los bagayeros hace una semana, según explicaron desde la Fiscalía.

La sexta jornada sobre la ruta 50 antes de llegar a la rotonda ubicada en el acceso a la ciudad de Orán fue similar a la primera en cuanto a lo agitada y la sensación de incertidumbre.

El desgaste tras varios días de acampe, sumado a la imperiosa necesidad de recibir una respuesta desde el Gobierno nacional o provincial, generó un clima denso en el seno de los bagayeros.

Desde las áreas judiciales de la ciudad norteña señalaron que entre los trabajadores de frontera son unos 1.500 quienes luchan a diario para llevar el pan a su casa. Cuestión esta última que no los exime de realizar una actividad ilegal, trasladando mercadería, sobre todo textil, por caminos no habilitados.

En ese contexto de trabajo fronterizo de pasar bolsones de forma ilegal, hay mujeres y hombres que también se dedican a bagayear pero que lo hacen a escalas exorbitantes. Los llamados "patrones" se encargan de utilizarlos para su millonario propósito, mandamases que están dispersos no solo en Salta sino en provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre otras.

El problema se dilata

Mientras técnicos de la Nación y funcionarios locales siguen analizando la situación, se recrudeció el corte en la sexta jornada, indicó El Tribuno.

Indignados por la "no respuesta" de los funcionarios salteños y mucho menos de los técnicos de Buenos Aires, los bagayeros se reunieron ayer cerca de las 13 y decidieron cortar nuevamente al tránsito en la ruta nacional 50. Esta vez la prohibición de no dejar circular a los rodados fue tajante. "El corte es total, no vamos a dejar pasar a nadie, incluso a la gente que viene en colectivo y se baja para pasar caminando. Salvo una ambulancia, el resto no pasará por tiempo indeterminado", expresó uno de los bagayeros encargado de portar la voz de lo que fue aconteciendo durante la sexta jornada.

Desde las 13 y hasta las 20, siete horas ininterrumpidas, fue el corte más largo hasta el momento en la ruta 50. Largas colas de autos, camionetas y camiones se fueron agigantando con el correr de las horas, similar al primer día.

La decisión de los bagayeros de ponerse firmes frente a la falta de respuestas a su reclamo de no decomisarles la mercadería que ingresan generó entre los trabajadores una interna fuerte por momentos. “No van a pasar, no van a pasar, que llamen a una ambulancia y pasen si quieren”, se escuchaba en la voz ronca pero convencida de un tal Gallina.

“Pero sos el único que está con esa posición, está embarazada, la dejemos pasar”, era el contrapunto de Elena y otros compañeros en medio de la ruta. La discusión fue tensa y dejó por momentos a dos bandos enfrentados sobre si el corte era total o había excepciones que podrían seguir.

Mientras, a bordo de una Kangoo verde esperaban poder pasar un hombre y una mujer embarazada, quienes al final pudieron hacerlo.