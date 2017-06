De “Muñequitos” a la política: Carlitos Melián será candidato

Carlos “Carlitos” Melián, creador de la tradicional comparsa “Muñequitos” y artista salteño, se suma a la lista de precandidatos que buscarán posicionarse en las PASO para las elecciones generales del 22 de octubre.

Según confirmó él mismo por Cadena Máxima, todo apunta a que lo hará como diputado provincial, secundando a la actual concejal Frida Fonseca, quien en diálogo con InformateSalta tiempo atrás fue una de las primeras en anotarse en la carrera para una banca en la cámara Baja provincial.

El espacio elegido es el Frente de Unidad y Renovación Peronista (FURP), un nuevo espacio político impulsado por la misma Fonseca y su par en el Concejo Deliberante, Gastón Galíndez, en vistas de lo que ellos denominan como una “renovación peronista.”

Al respecto, Melián consideró fundamental que en los próximos comicios exista una renovación generacional. “Hay una generación relegada que no formó parte de la política. Nos cuesta mucho participar, no damos un poquito la cara o damos opiniones reales sobre diferentes temas, no solo en lo que me comete, sino en muchos temas que cualquier ciudadano común lo puede hacer,” dijo.

Sin descartar que en un futuro cercano pueda ser asignado para otro cargo, indicó que desde donde le toque va a ser una linda tarea. “No hace falta ser una persona muy capacitada como para darse cuenta de pequeñas o grandes necesidades,” opinó.

Finalmente, subrayó que más allá de venir de una familia peronista, su tema predilecto de la política es la justicia social.