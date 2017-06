La Merced: “Las amenazas fueron por una cuestión política”

Tras radicar una denuncia por violencia de género contra un sujeto que dice ser representante de la comunidad católica, Ana Dip, del área de prensa de la Municipalidad de La Merced, en diálogo con InformateSalta, manifestó que a su entender “se trató de una cuestión política” para que no se hable del trabajo que realiza la comuna.

En ese sentido, sostuvo que lo que le habría molestado al agresor es que se dio a conocer dentro de las obras que realizó la comuna en el marco de la fiesta de Sumalao, una imagen de un hombre pintando la iglesia, que daría a entender que también se hicieron cargo de los arreglos de la misma, pese a que no estaba precisado en el texto. “Fue un error nuestro”, reconoció.

No obstante, manifestó que esto no justifica la violencia del sujeto, quien ya tiene antecedentes. “Fue denunciado hace un año por un periodista, Adolfo Martínez, a quien fue a increpar, creo que es importante visibilizar estos actos violentos”, expresó.

Pero no todo acabó allí, puesto que en medio de la denuncia de la periodista vallista, también quedó involucrado su colega Germán Cruz, a quien en las redes sociales acusó de exigirle un aumento considerable de la pauta.

La respuesta de Cruz, no tardó en llegar. “Me siento injuriado, yo no tengo ningún tipo de campaña de desprestigio contra él, nunca lo hice y ni lo voy a hacer, jamás le exigí pautas publicitarias, ni incrementos de pautas, mancharon mi buen nombre de periodista”, dijo a InformateSalta.

Por último, sostuvo que le gustaría que el intendente pida disculpas o que lo contrario presente las denuncias que hizo como Ejecutivo. “Quiero que se limpie el buen nombre del periodismo, yo no amenace a nadie, y jamás le falté el respeto a una mujer”, finalizó.