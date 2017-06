Motochorros mataron a un nene de 3 años

Según contó a varias señales televisivas que desde muy temprano se apostaron en la puerta de su casa, Martín no opuso resistencia, pero los ladrones le dispararon de todas formas.

"Salimos de mi casa con mi hijo a comprar pizza. Yo estaba apurado porque me tenía que ir a trabajar. Cuando llegamos a la parte de los edificios, salen dos delincuentes de atrás de un árbol y me sacan la plata. Cuando se van, se dan la vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Yo tenía al nene de la mano, me apuntaron a mí pero le dieron a él", dijo el hombre a la prensa. “Eran menores. Llegaron a robarme plata y después me tiraron un tiro que le pegó a mi hijo. Dispararon por nada”, dijo.