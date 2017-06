Deplorable: Una revista te dice cómo tener sexo aunque no quieras

Parece una revista de los años '90 dando tips sobre cómo vestirse y qué tipo de cuerpo es aceptado socialmente. Pero esta revista que se autotitula "femenina" y que busca "ayudarte a liberar esa carga de NO ACEPTACIÓN que tenemos muchas mujeres por no tener el peso ideal, el prototipo ideal de belleza", ahora te ayuda a NO QUEJARTE cuando tu pareja quiere tener sexo y vos no querés, dándote las posiciones sexuales para que tu hombre te someta contra tu voluntad. Increíble.

Desde el vamos, el título es misógino y disfraza de una manera sutil una cuestión de sometimiento, luego en el cuerpo de la nota "Llegas a casa con la única intención de meterte a la cama a dormir, pero justo ese día tu pareja ha venido a casa… ¡con tremendas ganas de poseerte que bueno! Tienes dos opciones, decirle que te duele la cabeza o limitarte a las posiciones sexuales. Seamos prácticas y resolvamos sin hacer tormentas. Le darás gusto, estarán juntitos, no tendrás que hacer mucho esfuerzo y dormirás plácidamente".

En las redes se hicieron eco de esta noticia y criticaron duramente esta nota que hasta el momento sigue disponible aquí: