Los Pumitas perdieron y quedaron afuera de las semis

El seleccionado juvenil de rugby, Los Pumitas, cayó hoy frente a Sudáfrica por 72-14, en un encuentro correspondiente a la tercera y última fecha de la fase clasificatoria del Mundial Juvenil Georgia 2017.

El encuentro se desarrolló en el Avchala Stadium de la ciudad de Tbilisi, con un parcial favorable para el conjunto sudafricano de 31-14.

Los Pumitas sufrieron el rigor, la superioridad y la contundencia del rival en todas las líneas de juego, lo que fue plasmado con la conquista de once tries.

Los sudafricanos alcanzaron una clara superioridad en las formaciones fijas, lo que en definitiva les alcanzó para contar con el dominio de las acciones y pelotas limpias para superar el ingoal argentino.

Los tantos del equipo "albiceleste" fueron marcados con tries de Félix Luna y su capitán Tomás Malanos, ambos convertidos por Tomás Albornoz.

Con este resultado, Sudáfrica accedió a las semifinales del Mundial Juvenil, en tanto que Los Pumitas jugarán el próximo martes por el noveno lugar con rival a confirmar.

Argentina derrotó en la fecha inicial al seleccionado anfitrión, Georgia, por 37-26, mientras que el domingo pasado cayó frente a Francia por 26-25.

Sintesís

Argentina: Juan Pablo Castro; Tomás Malanos (capitán), Facundo Ferrario, Felix Luna y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Matías Sauze; Nicolás Walker, Marcos Kremer y Bautista Stavile; Lucas Paulos y Nahuel Milán; Jeremías Tarter, Leonel Oviedo y Rodrigo Martínez. Entrenador: Gastón Conde.

Ingresaron: José Luis González, Santiago Pulella, Alejandro Luna, Franco Molina, Juna Molina, Gonzalo García, Juan Bautista Daireaux y Teo Castiglioni.

Sudáfrica: Manie Libbok; Yaw Penxe, Wandisile Simelane, Damian Willemse y Gianni Lombard; Curwin Bosch y Embrose Papier; Juarno Augustus, Ernst van Rhyn (capitán) y Len Massyn; Ruben van Heerden y Hendre Stassen; Carlu Sadie, Johan Grobbelaar y Kwenzo Blose. Entrenador: Chean Roux.

Ingresaron: Gerhard Steenekamp, Daniel Jooste, Wikus Groenewald, Salmaan Moerat, Muller Uys, Francois de Villiers, Stedman Gans y Jeanluc Cilliers.

Tantos en el primer tiempo: 5' try Grobbelaar convertido por Bosch (S), 10' try Grobbelaar (S), 14' try Luna convertido por Albornoz (A), 17' try Lombard convertido por Bosch (S), 30' try Malanos convertido por Albornoz (A), 35' try Willemse (S) y 37' try Penxe convertido por Grobbelaar (S). Resultado parcial: Argentina 14- Sudáfrica 31.

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Augustus convertido por Bosch (S), 7' penal Bosch (S), 11' try Lombard (S), 17' try Papier convertido por Bosch (S), 33' try Lombard (S), 35' try De Villiers convertido por Bosch (S) y 39' try Cilliers convertido por Bosch (S). Resultado final: Argentina 14- Sudáfrica 72.

Amonestado en el primer tiempo: Simelane (S).

Amonestados en el segundo tiempo: Franco Molina (A) y Tomás Malanos (A)

Árbitro: Frank Murphy

Estadio: Avchala Stadium, Tbilisi (Georgia).