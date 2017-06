Las frases más destacadas de la Pulga:

"No es fácil levantarse después de perder una final. Nosotros lo hicimos, volvimos a llegar a otra que para nosotros era importante también. Nos volvimos a quedar a las puertas y lo hicimos una tercera vez. Más allá de que no se ganó fue algo espectacular poder llegar a las tres finales. Lamentablemente no conseguimos ninguna".

"Tuve la suerte de que Dios me dio el talento y luego, obviamente, está el trabajo. Por más talento que tengas, sin trabajo es muy difícil de conseguir los objetivos que uno quiere. Creo que es más importante el trabajo que el talento"

"Es lo que siempre quise y siempre soñé. Siempre lo he dicho, me gustaría terminar mi carrera en Barcelona. Hoy por hoy, pienso en el día a día, en el Barça que es donde estoy, y donde vamos a intentar hacer un gran año la temporada que viene, conseguir el meyor número de títulos posibles como hacemos siempre".

Sobre la rivalidad con Cristiano Ronaldo: "Siempre lo dije. Creo que es algo que ha creado la prensa. Nosotros lo que queremos cada uno es hacer lo mejor posible cada año y dar lo mejor para nuestro equipo. Lo que se habla afuera, personalmente, no le doy importancia".