Giacosa adelantó que será candidato, aunque no sabe a qué

Siguen las definiciones en torno al cierre de candidaturas para las elecciones que se desarrollarán en los próximos meses, y el dirigente justicialista Guido Giacosa adelantó que no quiere quedar afuera el acto electoral por lo cual se postulará, sin saber a qué.

En diálogo con FM Pacífico señaló que será candidato para estos comicios y para todos aquellos en los que pueda participar: “En lo particular voy a participar, siempre voy a participar, son cosas de las que uno no puede sustraerse”.

Del mismo modo y pese a su postura, no sabe por qué cargo competirá pero lo importante, según señaló, será contribuir con alguna postulación en pos de su partido. “No sé todavía en qué términos pero ahí voy a estar, contribuyendo y poniéndole el hombro a mi Partido Justicialista siempre, y a la causa del peronismo”, aseveró.

No obstante, reconoció que se respira ‘cierto aire de confusión’ para estos comicios y que su partido no escapa de este ambiente. “En el PJ y en los partidos en general, está la ausencia de una gran cantidad de candidatos, no se están barajando como en otras oportunidades demasiados candidatos o espacios”, analizó.

Finalmente, consideró que estas elecciones se están vislumbrando “con condimentos muy atípicos, y tiene que ver con los difíciles tiempo políticos que nos tocan vivir”.