La ex "Jugate conmigo" que hoy se dedica a vender pizzas y empanadas

Gisela Rietti que formó parte del staff de ’Jugate conmigo’, el programa juvenil de los años 90, conducido por Cris Morena. A partir de allí, la actriz comenzó a hacer apariciones en televisión en novelas como Quereme, Déjate querer y Montaña Rusa.



Sin embargo, se dedicó su familia y a trabajar en una zapatería, en una fábrica de helados y como secretaria. Actualmente, junto a su esposo, tiene una microempresa de pizzas para eventos.



"No me quise correr pero el trabajo empezó a ser cada vez menos, la pifié con un representante que se manejó mal y, por falta de laburo, me puse a estudiar pedagogía teatral", relató Gisela Rietti.



A los 41 años, confiesa que le "encantaría volver a estar en una novela" y, de hecho, vuelve al ruedo en la obra Bollywood, de José María Muscari, donde reveló que llegó "por casting a esta obra" y ni Magui Bravi ni el coreógrafo la reconocieron al tomarle la prueba.



Sin embargo aseguró que otros si lo hacen: "Cuando llevo las pizzas me dicen ’vos sos la de Jugate Conmigo’".





Así está ahora Gisela:

Hace 26 años cuando formaba parte del staff de "Jugate conmigo", así lucía: