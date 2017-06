Buscaba a su hija desaparecida: la halló muerta en su propia casa

El crimen de una chica tiene conmovida a la comunidad de Zipaquirá, Cundinamarca, en Colombia. La joven, de 20 años, desapareció el pasado sábado. Ese día, ella tenía que trabajar, pero nunca llegó a su lugar de trabajo, según informó Noticias Caracol.



Yuliana Correa López llevaba más de un año conviviendo con su pareja, un hombre que se hacía llamar Andrés Gómez, pero la relación no estaba funcionando y quería darle fin. Decidió mudarse a la casa de sus padres. El sábado pasado fue a una fiesta y cuando debía ir a trabajar, Gómez le dijo lo dejara acompañarla, reportó el noticiero.



Según la madre, ese mismo día se encontró con el hombre y le preguntó por su hija, y él le aseguró que ya había salido de la vivienda. Igualmente, se fue del lugar, no sin antes dejar con llave la habitación donde dormían juntos.



Yuliana nunca llegó al trabajo y sus compañeros le dijeron a la madre que Andrés Gómez, como se había dado a conocer el supuesto asesino, les había informado que no iba a volver.



El domingo en la noche, al poner la denuncia, la policía sugirió a la angustiada mujer buscar a su hija en la vivienda.Al ingresar a la habitación en la que vivía la joven con el hombre, hoy prófugo de la justicia, halló a Yuliana muerta y envuelta entre las sábanas.



Según la madre, tuvo un sueño dos días antes en el que se le apareció la víctima y le dijo: “mamita, fue Andrés, solo Andrés”.Ella ahora teme por su seguridad y la de sus otros dos hijos, a quien el presunto asesino cuidó algunas veces.



Según la Fiscalía, el hombre no se llama Andrés y tiene una denuncia por un millonario robo en el lugar en el que trabajaba. Además, al parecer, es casado y tiene dos niños.



