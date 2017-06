Otra vez viralizan fotos de "Betty la fea" completamente desnuda

Quien mira la jugadísima producción de fotos que se animó hacer hace dos años para la revista Soho Colombia, no puede creer que Ana María Orozco (43) se ganó el corazón de los argentinos por interpretar a una querible chica poco agraciada en la novela... Betty, la fea.



“Nunca me lo habían propuesto. Entonces, cuando surgió, me lo pregunté, ’¿Por qué no?’ Estoy muy contenta, estoy feliz con las fotos, es una producción espectacular”, decía ella tiempo atrás.



En las últimas horas, las fotos volvieron a viralizarse en las redes, pero la producción se hizo en 2015.