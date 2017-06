Diego Topa: “Perdurar en el corazón de la gente es una de las cosas más lindas que me pueden pasar”

Dentro de la galería de personajes infantiles más entrañables despunta el nombre de Diego Topa. Desde hace ya varios años, Topa acompaña a los más pequeños desde diferentes programas y formatos. El más reciente de sus trabajos es el Jr. Express, una realización que lleva cuatro temporadas transmitidas por la señal de Disney Jr. y que está estrenando sus nuevos capítulos estos primeros días de junio. Con una nueva temporada, nuevo disco y un nuevo show, Topa llega a Salta con su tripulación para encontrarse con el público salteño.

En diálogo con InformateSalta, Diego Topa nos contó detalles sobre su carrera, las novedades de esta nueva temporada y adelantos exclusivos de lo que se vivirá este domingo 11 en el Estadio Delmi en las dos funciones que tiene programadas: la primera de ellas a las 15 hs. y la segunda a las 18.30 hs. Te compartimos la entrevista que hicimos con Diego Topa:

Se acabaron las vacaciones en el Jr. Express y comenzaron a transmitir la nueva temporada, también estás con disco nuevo. ¿Qué tenés para contarnos de todas estas novedades?

Es así. Se van a encontrar con un show totalmente nuevo, un show divertido, divino, realmente es un show pensado para toda la familia. En esta oportunidad me van a encontrar con Los Rulos, Rulo Ricardo, Rulo Rolando y Carlos, Josefina, Harmony, que son personajes nuevos, también el gran cocinero Arnoldo, Súper Topa, los exploradores, y un personaje nuevo y divertido que se llama el Misterioso Guardián. Así que los invito a disfrutar de este nuevo espectáculo donde vamos a pasar todo un día en la Isla del Árbol Abuelo.

¿Cómo los recibe el público del interior en sus giras?

El público en la gira nacional es maravilloso, tienen una alegría, fervor y te agradecen tanto que puedas estar cerquita de su lugar. Nosotros los acompañamos todos los días en la TV. Estos días se están estrenando los capítulos nuevos de Jr. Express a las 17.30 hs. y a partir de la semana que viene se lo podrá ver a las 10.30 hs. en Disney HD. Por eso estamos todos los días en la casa a través del TV de la música con el nuevo disco “Porque yo te quiero” que se puede escuchar en Spotify o ITunes o ver los videos clips; pero ahora toda la magia se cierra cuando estamos en vivo y directo. Por eso vamos a estar en un estadio maravilloso como el Delmi con dos funciones con una alegría hermosa porque en Salta hay un público que se pone como loco cuando llegamos. Es un show mágico, tanto para los grandes como para los más chiquitos.

Tu personaje ya atravesó varias generaciones ¿qué diferencias ves o qué percibís a lo largo del tiempo en relación al público infantil?

Veo diferencias y veo cosas que están iguales. Entre las diferencias quizás, veo que los chicos están con la atención mucho más corta y se distraen mucho con la era digital, tablets, celulares. A los grandes también nos pasa. Por eso también desde Disney buscamos hacer un espectáculo que mezcle la magia digital, con la puesta en escena con pantallas y efectos y una calidad increíble de espectáculo mezclada con lo teatral. Una mezcla muy importante que combina las canciones que ya conocen y la magia de la imaginación teatral. Además la historia es hermosa, los chicos están metidos una hora y media en una historia maravillosa. Es un show en el que se divierten, cantan, bailan y se van con un mensaje hermoso que es el cuidado de la naturaleza.

La nueva temporada llegó con la despedida de Melody y la incorporación de Harmony y Josefina. ¿Cómo va tomando el público infantil la incorporación de estos nuevos personajes?

El personaje que se despidió es Melody y fue una decisión de la actriz. Ella es de México y quería volver a su lugar, a estar con su familia, a seguir con su historia personal y nosotros como compañeros y como empresa decidimos que es algo muy personal y lo respetamos. Por otro lado, desde la historia fue muy interesante porque es un mensaje maravilloso para que los chicos también aprendan a soltar y cambiar. Los papas se les puede enseñar que hay cambios de casas, de colegios, de amigos, hay cambios de país por situaciones de trabajo y los cambios siempre traen nuevas cosas. Aprender a soltar es el mensaje de Jr Express.

Estamos acostumbrados a ver diferentes invitados especiales subiendo a la tripulación del Jr. Express. Imagino que esta temporada no será la excepción…

No va a ser la excepción. En principio, la semana que viene van a poder conocer a la mamá de Arnoldo el Gran Cocinero que es nada más y nada menos que Georgina Barbarrossa, maravillosa actriz. Nos divertimos muchísimo grabando y eso se ve en el resultado. Los chicos lo van a poder ver el 13 de junio en la pantalla, con una repetición el 20 de junio. Además van a poder conocer a la mamá de Arnoldo y conocerlo a él en otra faceta, en su faceta como hijo que es muy distinta a la de su personaje en su profesión. Pasan muchas cosas. Además de Georgina vuelve la Crítica de Cocina interpretada por Julia Calvo, otra gran actriz argentina, donde Arnoldo vuelve a ser el protagonista pero de una cita romántica. Se van a divertir mucho con Inés Pinaca. También contaremos con la participación de Carol Sevilla, como Angie un personaje muy divertido. Va a haber una nena, Iara, interpretando a una fan tripulante que nos visita. Otra figura más es Daniel Casablanca, como Mr. Misterio y otros más.

¿Cómo te imaginás en unos años cuando nuestros hijos le digan a sus hijos que cantaban tus canciones?

Ya me emociona porque ya hay una generación que creció con toda la magia de mi carrera, tanto Topa y Muni, Zapping zone, La casa de Disney Jr, Topi y Romina. Es hermoso pasar por la calle y que te digan “sos mi infancia” y a mí me emociona. Si me emociona hoy imaginate en unos años. Trabajo mucho para llevar alegría a todo el mundo y creo que perdurar en el corazón de la gente es una de las cosas más lindas que te pueden pasar.

Para concluir, Topa deja hecha la invitación a todos los tripulantes salteños que se sumen a su paso por Salta: "Los momentos vividos son los que uno se lleva y los vividos con la familia son los más recordados con una sonrisa, así que los invito a guardar ese momento en el corazón."