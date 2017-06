Junto a Macri y Larreta, Carrió lanzó su campaña porteña

Con el espaldarazo del presidente Mauricio Macri, que se mostró por primera vez en una recorrida electoral, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta lanzaron esta mañana la campaña de “Vamos Juntos”, la alianza electoral entre el PRO y la CC-ARI para las elecciones legislativas, informó Clarín.

Con un fuerte operativo policial, las tres figuras de Cambiemos recorrieron el Patio de los Lecheros en Caballito. La idea de hacer la presentación pública del espacio en una feria de la Ciudad, perseguía como fin fomentar el contacto directo entre el Presidente, la primera candidata y el jefe de Gobierno porteño, con los vecinos.

Al referirse a su relación con Macri, Carrió dijo: "Siempre hablo en privado con el Presidente. Con Mauricio tengo una relación muy auténtica, por ahí nos peleamos y después comemos asado", agregó.

Cuando fue consultada sobre si estaba satisfecha con que Silvia Majdalani (segunda en la AFI -ex SIDE-) siguiera en el cargo, respondió en tono jocoso: "No voy a hablar de esas cosas porque estoy en campaña, me lo prohibieron".

"La unidad del camino significa saber a dónde vamos, la unidad del camino la preservamos", remarcó, y también puntualizó: "Es maravilloso mostrarle al país que podemos seguir con el cambio".

El frente electoral del oficialismo porteño se llama Vamos Juntos, ya que al no ser parte la Unión Cívica Radical (que en su mayoría apoya a Martín Lousteau) no pueden utilizar la marca Cambiemos a riesgo de ser impugnados en la Justicia.

Sobre Martín Lousteau, la diputada Carrió señaló: "El puede tener su espacio y nosotros somos el corazón de Cambiemos. Lo único es que me hubiera gustado es que nosotros que fundamos Cambiemos, hubiéramos podido llevar el nombre. No dejarme a mí llevar el nombre de Cambiemos es un poco fuerte".

También habló de las denuncias de coimas pagadas por la constructora Odebrecht, sus denuncias en la Justicia y apuntó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el ex subsecretario de Coordinación y Gestión, Roberto Baratta.