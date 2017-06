La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró que "un sector del sistema político, judicial y empresarial preferiría hacer borrón y cuenta nueva y que no se investigue nada" de las coimas pagadas por la firma Odebrecht, al tiempo que le reclamó a la oposición que "salga de donde está escondida" para sancionar la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.



"Hay un sector, no todo, del sistema político, judicial y empresarial que preferiría hacer borrón y cuenta nueva y que no se investigue nada. Es un sector muy minoritario que está bastante desconectado de lo que la mayoría de la sociedad quiere, que ese saber la verdad y no volver a repetir la corrupción del pasado", sostuvo la funcionaria nacional.



En diálogo con Radio Mitre, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción advirtió que "la Argentina tiene un déficit legal" y señaló que "no se puede firmar un acuerdo de cooperación de tipo judicial" con la constructora brasileña porque "no hay una ley de arrepentido empresario, que es la de responsabilidad penal empresaria".



Al respecto, resaltó que el Gobierno envió un proyecto de ley en ese sentido y destacó que "la Cámara de Diputados debe aprobarla, porque va a facilitar que las empresas que participen en actos de corrupción puedan colaborar con la Justicia para acelerar las investigaciones".



"Debe haber legisladores de la oposición que han hablado de corrupción y han hecho campaña electoral y ahora se esconden y parece que no quieren votar a las empresas que responsabiliza a las empresas", lanzó.



Y profundizó: "Tienen salir de los lugares donde están escondidos para sentarse en las próximas semanas a darle media sanción a una ley importantísima".



En tanto, acerca del intento del Gobierno de obtener información sobre las coimas que confesó haber pagado Odebrecht en la Argentina, Laura Alonso celebró que tras la visita del ministro de Justicia, Germán Garavano, a Washington "se ha acelerado la posibilidad de cooperación interinstitucional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos".



A la vez, indicó que "se ha confirmado una misión de jueces, fiscales y representantes de la Oficina Anticorrupción a esa ciudad hacia fines de junio".



"Es importante la participación de los jueces y fiscales en esta reunión en Washington porque muchas veces no es la información que se consigue, sino cómo se solicita y conocer bien los mecanismos institucionales para acceder a esa información.

Alonso remarcó que "si ninguna duda las coimas están concentradas en el ex-Ministerio de Planificación Federal" y subrayó que el extitular de esa cartera y actual diputado nacional, Julio De Vido, "no era ignorante de lo que sucedía bajo la órbita de su ministerio".