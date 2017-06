En la grabación podemos ver a una mujer gritar desesperadamente para evitar que su esposo la deje, luego de que fuera encontrada siéndole infiel con otro hombre en la Plaza Salvador del Mundo en El Salvador.



La joven, que no ha sido identificada, le ruega a “Jonathan” que no la abandone en medio de la sorpresa de transeúntes y conductores. Al mismo tiempo, un amigo del esposo, graba el hecho.



La esposa grita una y otra vez “Jonathan, Jonathan, vámonos para la casa”, mientras su amigo le dice “¡Jonathan corre!, ¡Jonathan corre ahorita!”.



Sin encontrar solución a su problema, la mujer buscaba impedir que ‘Jonathan’ abandone el lugar. “¡Déjala, viejo! ¡Si te vaciló, déjala!”, se le escucha decir a las personas que graban el momento. Jonathan en todo momento oculta su rostro.



Ya finalizando la grabación se le ve a la pareja cruzar la calle. No se sabe cuál fue el desenlace de este problema.



MIRA MAS ABAJO EL VIDEO:







- See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/82319/mujer-infiel-es-descubierta-video.html#sthash.k3NTLeqs.dpuf