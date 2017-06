"98 mil pesos es mucha plata, pero a mí no me alcanza"

El diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, se refirió al polémico aumento en las “dietas” de los legisladores. Sostuvo que no rechazó el aumento porque él sí trabaja. “Presenté 95 proyectos de ley, algunos no presentaron ni uno”, dijo.

El representante salteño en el Congreso no quiso firmar la nota rechazando el último aumento en las dietas de los legisladores. Dijo que se lo merece porque trabaja mucho.

“Para mucha gente quizás sea muchísima plata, pero si usted tiene que mantener dos casas y tiene que recorrer toda la provincia con mi bolsillo no alcanza. Yo veo que hoy los candidatos a diputados nacionales andan en vehículos oficiales con choferes, ellos no gastan nada. Yo recorro la provincia con mi camioneta amarilla y no me alcanza”, señaló Olmedo en “Agenda Abierta”.

El legislador explicó en qué gasta su sueldo, señalando que la mayor parte del mismo lo gasta en su estadía en Buenos Aires.

“Si usted recorre la provincia todos los fines de semana, mínimo va a gastar entre dos mil y tres mil por fin de semana. En Buenos Aires sale, yo vivo en un hotel de 3 estrellas, gasto cerca de 30 mil por mes, para comer $500 por día, es decir al mes son $10 mil más, ahí ya suma cerca de 90 mil”, sostuvo.

Olmedo acusó que algunos legisladores no tienen problemas con el dinero porque “viven currando en la política, no van a trabajar, como el Partido Obrero que se queda atrás para no entrar a la Sesión, o el Partido de la victoria que tampoco entra, o los que usan los autos del estado, eso es legal pero no es ético.”.

Finalmente Olmedo manifestó que no rechazó el aumento porque se lo merece por su trabajo: “Tengo entendido que soy el diputado número uno en presentación de proyecto. Al día de hoy tengo 95, hay algunos que no presentaron ninguno”.