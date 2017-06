Crimen en General Güemes: “Matala de una sola vez, que se deje de joder”

Luego de la muerte de Claudia Saracho, una mujer de 40 años que fue ultimada a puñaladas por su pareja en General Güemes, Gabriel Saracho, hermano de la víctima contó escalofriantes detalles de su relación con el femicida.

El hombre indicó a FM Aries que su hermana estaba separada desde hacía mucho tiempo pero sin embargo vivían casi en estado de hacinamiento junto a los 10 hijos que tenían en común. Además, dijo que no es la primera vez que actuaba violentamente con ella. “10.500 denuncias tenía mi hermana contra su pareja,” expresó.

Pese a ello, nunca recibió ninguna ayuda ni policial ni judicial. “Ahora me están llamando a cada rato y porque en su momento no vieron la forma de darle una mano a mi hermana. Ahora que ella ya no está,” subrayó.

En este sentido, recordó un episodio en que se enfrentó duramente contra el homicida. “Ella sufría mucha violencia por parte de su marido. Le pegaba muy feo. Yo tuve muchos problemas con él, me agarré a las manos muchas veces. Mi hermana me fue a buscar llorando y lo lesioné gravemente y aun así no escarmentaba.”

En cuanto al momento que derivó en el fatal desenlace, relató que horas antes la señora llamó a su madre pidiendo que se acerque a su domicilio debido a que su marido la había amenazado de muerte afilando un cuchillo, cosa que ya había ocurrido anteriormente.

“Se juntaba en un aguantadero con los limpiavidrios. Dice que había uno que le decía matala de una sola vez, que se deje de joder, lo que lo puso más violento. Esperó que mi mamá se fuera, llegó en estado de ebriedad y ahí fue donde la empezó a agredir en el baño. Cinco puñaladas le dio. Ella no se dio cuenta de las heridas, fue caminando a su cama, empezó a temblar, mi sobrina la tapó y ahí agonizó hasta que falleció,” detalló.

Cuando el hombre ingresó y empezó a agredir a la señora fue cuando su hija de 18, quien también resultó herida, intentó defenderla y quitarle el cuchillo a su padre. La joven se encuentra recuperándose de lo sucedido.