En Salta, Laurita Fernández confirmó la infidelidad de Fede Bal

A corazón abierto, la campeona del Bailando 2015, aseguró que el propio hijo de Carmen le confesó haberla engañado. “Fue un baldazo, no me lo esperaba”, expresó.

Todavía dolida por la reciente separación con Federico Bal, la bailarina y campeona del Bailando 2015, Laurita Fernández, en su paso por la ciudad de Salta, ante las cámaras de Sector VIP, confirmó la infidelidad y aclaró que fue el propio hijo de Carmen, quien reconoció lo sucedido.

La modelo y conductora confesó que se entregó por completa y que fue un baldazo como terminó todo. “Tal vez no era el hombre indicado en el momento indicado, pero me pasó, me enamoré, y después sucedió lo que ya todos saben, entonces, lo dejé, la mayoría de las chicas en mi lugar hubiesen hecho lo mismo”, sostuvo.

Además habló sobre la difícil convivencia en el programa de Marcelo Tinelli. “Ya teníamos el bailando cerrado juntos, estamos en un proceso de poder trabajar y convivir en los ensayos estando separados, te tienta ponerte a pelear, yo creo que el tiempo cura muchas cosas”, sostuvo.

Por último, aseguró que no piensa en una futura relación. “Quiero estar sola y que fluyan las cosas”, finalizó.