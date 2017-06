“Mi hija fue al Nacional a pelear con una chica y desde ahí no sabemos nada”

Con respecto a las características físicas de la menor, se informó que la chica mide 1,66 metros, es de tez blanca, cabellos largos lacios con flequillo a los costados y ojos negros.

“No se sabe nada de ella. El jueves ella salió del colegio a encontrarse con una chica del Nacional que fue compañera de ella el año pasado. Parece que tenían problemas y mi hija fue a buscarla para pelear”, contó a InformateSalta la mamá de Agustina, Estela Benitez.

La mujer señaló que su hija asiste al turno mañana en el colegio Arturo Illia. “Esa mañana fue al Nacional a buscarla a la otra chica. Los compañeros vieron que ella se cambió de ropa en el super Vea, se sacó el uniforme y se puso un jean antes de ir al Nacional, donde tuvo la pelea”.

Aparentemente Agustina estaba sola durante la pelea. Desde ese momento no se sabe nada de ella. Tenía su celular pero desde ese día está apagado. El jueves 8 de junio habría salido a las 12.20 del colegio, cruzó al Vea y se cambió de ropa.

“Desde el centro de investigación del barrio Democracia me dijeron que mi hija está herida, está rasguñada, que estaba muy golpeada. Les pregunté cómo saben que está golpeada, si es que la vieron en alguna cámara, pero no me explicaron nada. Sus amigas no saben nada. No tuvo actividades en las redes sociales. No se conecta por ningún lado”, sostuvo la mujer.

Según el testimonio de quienes la vieron por última vez, la joven llevaba pantalones jeans nevados claros, campera blanca, musculosa celeste, remera blanca y zapatillas color violeta con rosa.